В РФС признали выборы главы РПЛ нелегитимными

В РФС признали досрочные выборы президента РПЛ, которые выиграл Сергей Прядкин, нелегитимными, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники. По данным «Известий», в РФС считают, что досрочные выборы проходили с нарушениями. Так, была нарушена процедура избрания.