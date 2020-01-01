НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru
В РФС признали выборы главы РПЛ нелегитимными
РБК
  • РБК
  • Евро-футбол.ру
  • Чемпионат
  • Газета.Ru
  • Футбол России
  • Спорт-Экспресс
  • Вести.Ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Советский спорт
  • Известия
  • Bookmaker-ratings.ru
  • RT на русском
  • ГЛАС.RU
  • iReactor
  • Спорт день за днем
В РФС признали досрочные выборы президента РПЛ, которые выиграл Сергей Прядкин, нелегитимными, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники. По данным «Известий», в РФС считают, что досрочные выборы проходили с нарушениями. Так, была нарушена процедура избрания.В источнике
Комментировать
С чего всё начиналось
alt

Кнут и Прядкин: РФС не согласен с переизбранием президента РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) признает досрочные выборы президента Российской премьер-лиги нелегитимными. По информации источников «Известий», в РФС считают, что была нарушена процедура избрания Сергея Прядкина на очередной срок.
Известия 21 января в 09:30
Подробнее о событии
alt

РФС 24 января рассмотрит правомерность переизбрания Прядкина главой РПЛ

Футбол на Куличках вчера в 08:01
alt

Избирком РФС рассмотрит материалы по перевыборам Прядкина главой РПЛ

Спорт-Экспресс вчера в 07:48
alt

Избирком РФС рассмотрит протокол выборов президента РПЛ в пятницу

Спорт БИЗНЕС Online вчера в 07:56
Главное
Новости