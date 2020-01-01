В РФС признали выборы главы РПЛ нелегитимными
В РФС признали досрочные выборы президента РПЛ, которые выиграл Сергей Прядкин, нелегитимными, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники. По данным «Известий», в РФС считают, что досрочные выборы проходили с нарушениями. Так, была нарушена процедура избрания.В источнике
С чего всё начиналось
Российский футбольный союз (РФС) признает досрочные выборы президента Российской премьер-лиги нелегитимными. По информации источников «Известий», в РФС считают, что была нарушена процедура избрания Сергея Прядкина на очередной срок.
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