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В РФС прокомментировали оценку Федуна судейства матчей «Спартака»
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Как считает Виктор, все самые важные моменты матча судья оценил верно, тем самым не допустив ошибки в своей работе.В источнике
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Подробнее о событии
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«В матчах „Спартака“ серьезных ошибок судьи не совершили». Виктор Кашшаи о работе арбитров в РПЛ

Спорт-Экспресс вчера в 15:15
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Кашшаи ответил Федуну на обвинения в предвзятом судействе матчей «Спартака»

Metaratings вчера в 12:05
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Виктор Кашшаи: «Критика Федуна? Арбитры не допускали ключевых ошибок в играх „Спартака“»

Матч ТВ вчера в 11:54
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