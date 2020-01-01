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В РФС прокомментировали возможную отмену матчей из-за коронавируса
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В воскресенье вице-президент Любительской футбольной лиги Артём Смирнов рассказал РИА Новости, что матч в Москве был перенесён из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков. По данным СМИ, речь идёт о сотруднике РФС Давиде Берове.В источнике
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В РФС прокомментировали возможную отмену матчей из-за коронавируса

Говорит Москва 06:27
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Сотрудник РФС, у которого подозревают коронавирус, прокомментировал ситуацию

47-регион.ру вчера в 12:37 
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В Москве отменили футбольный матч из-за коронавируса у сотрудника РФС Берова

Новый Век вчера в 02:03
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