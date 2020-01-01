В РФС прокомментировали возможную отмену матчей из-за коронавируса

В воскресенье вице-президент Любительской футбольной лиги Артём Смирнов рассказал РИА Новости, что матч в Москве был перенесён из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков. По данным СМИ, речь идёт о сотруднике РФС Давиде Берове.