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В РФС прокомментировали возможную отмену ряда массовых мероприятий
ТК Звезда
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  • Футбол России
  • Матч ТВ
  • RT на русском
Российский футбольный союз (РФС) будет действовать в соответствии с решениями властей в вопросе отмены массовых мероприятий, сообщили в службе коммуникаций РФС.В источнике
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В РФС прокомментировали возможную отмену спортивных мероприятий из-за коронавируса

RT на русском 06:43
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РФС будет действовать по ситуации с коронавирусом в соответствии с решениями властей

Футбол на Куличках 06:38
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В РФС прокомментировали возможную отмену ряда массовых мероприятий

РИА Новости 06:23
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