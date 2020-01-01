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В РФС рассказали, кто будет хозяином матча «Спартака» с «Зенитом»
Sports.ru
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Хозяин поля полуфинальной встречи Кубка России, в которой санкт-петербургский «Зенит» будет сражаться с московским «Спартаком», будет определен после анализа целого ряда факторов. Об этом в эфире радиостанции «Маяк» рассказал директор по развитию Российского футбольного союза Максим Митрофанов.В источнике
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Максим Митрофанов
российский иллюстратор
Будем исходить из большого количества элементов. Когда будем принимать решение, будем учитывать эпидемиологическую обстановку, которая будет существовать в тот момент в регионах, будем учитывать положения регламентов, практику. Решение будет приниматься бюро исполкома РФС.Чемпионат16:31
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