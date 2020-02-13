В РФС сочли неэтичной публикацию Тарасова о коронавирусе

Фотография с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус», которую опубликовал футболист Дмитрий Тарасов в Instagram, является неэтичной, заявил офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.