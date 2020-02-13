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Взгляд.руВзгляд.ру
В РФС сочли неэтичной публикацию Тарасова о коронавирусе
Ruposters.ru
  • Пятый канал0:28
  • Москва 240:54
  • Мой Брянск1:03
Фотография с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус», которую опубликовал футболист Дмитрий Тарасов в Instagram, является неэтичной, заявил офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.В источнике
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С чего всё начиналось
Публикация футболиста Дмитрия Тарасова в Instagram о коронавирусе разжигает межнациональную рознь, его аккаунт в этой соцсети нужно заблокировать, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР).
РИА Новости 03:24
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В Госдуме выступили за блокировку аккаунта Тарасова в Instagram

РИА Новости 03:24
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Парикмахер Тарасова: «Мне кажется, что его шутка про коронавирус оскорбила не азиатов, а русских»

Sport24.ru вчера в 20:42 
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Парикмахер Тарасова: Это реально была шутка, она оскорбила не азиатов, а русских

Спорт день за днем вчера в 18:00
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