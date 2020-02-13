В РФС сочли неэтичной публикацию Тарасова о коронавирусе
Фотография с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус», которую опубликовал футболист Дмитрий Тарасов в Instagram, является неэтичной, заявил офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.В источнике
С чего всё начиналось
Публикация футболиста Дмитрия Тарасова в Instagram о коронавирусе разжигает межнациональную рознь, его аккаунт в этой соцсети нужно заблокировать, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР).
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