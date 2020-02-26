В РФС сообщили, что VAR будет работать на всех играх второго круга РПЛ

Pravda.Ru 1 23

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет работать на всех матчах второго круга Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). "Система VAR будет работать на всех матчах второго круга РПЛ", - сообщается на странице РФС в Instagram. В источнике