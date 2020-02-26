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В РФС сообщили, что VAR будет работать на всех играх второго круга РПЛ
Pravda.Ru
  • Piter.tv0:46
Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет работать на всех матчах второго круга Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). "Система VAR будет работать на всех матчах второго круга РПЛ", - сообщается на странице РФС в Instagram.В источнике
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С чего всё начиналось
Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться во всех встречах Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил Российский футбольный союз (РФС) в Twitter.
Коммерсантъ 03:55
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VAR будет работать на всех матчах второго круга РПЛ

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