В РФС сообщили, что VAR будет работать на всех играх второго круга РПЛ
Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет работать на всех матчах второго круга Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). "Система VAR будет работать на всех матчах второго круга РПЛ", - сообщается на странице РФС в Instagram.В источнике
С чего всё начиналось
Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться во всех встречах Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил Российский футбольный союз (РФС) в Twitter.