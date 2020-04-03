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В РФС сообщили о краже со склада экипировки сборной России
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Российский футбольный союз (РФС) обратился в полицию по поводу кражи экипировки национальной команды со склада.В источнике
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Подробнее о событии
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В РФС подтвердили факт кражи экипировки со склада в Москве

Матч ТВ 05:52
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РФС подтвердил кражу экипировки со склада

РИА Новости 05:45
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Со склада с формой сборных России украли экипировку. В РФС рассказали о подробностях

Чемпионат 05:35
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