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В РФС вынесли вердикт по падению Азмуна в штрафной «Локомотива»
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Ранее Орлов раскритиковал судей матча «Локомотив» — «Зенит» за неназначенный пенальти на Азмуне.В источнике
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РФС вынес вердикт по спорным моментам в матче «Локомотив» - «Зенит»

Sport.ru 13:00
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РФС признал правильными решения арбитра Москалева в матче «Локомотив» — «Зенит»

Матч ТВ 12:31
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В РФС признали ошибочным решение судьи Иванова не назначить пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Ахматом»

Sport24.ru 12:30
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