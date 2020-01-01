Лимит на легионеров в российском футболе снова может быть изменён

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Схема лимита на легионеров в российском футболе снова может претерпеть изменения. Несколько ведущих команд РПЛ недовольны действующими регуляторами и намерены выйти с предложением об изменении схемы лимита с будущего сезона. В источнике