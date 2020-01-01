Лимит на легионеров в российском футболе снова может быть изменён
Схема лимита на легионеров в российском футболе снова может претерпеть изменения. Несколько ведущих команд РПЛ недовольны действующими регуляторами и намерены выйти с предложением об изменении схемы лимита с будущего сезона.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», некоторые топ-клубы РПЛ недовольны действующим лимитом на легионеров и намерены выступить с инициативой его изменения с сезона-2021/22. Предложено смягчить ограничения так: максимум 12 иностранцев в заявке и 7 — на поле.