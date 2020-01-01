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Лимит на легионеров в российском футболе снова может быть изменён
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Схема лимита на легионеров в российском футболе снова может претерпеть изменения. Несколько ведущих команд РПЛ недовольны действующими регуляторами и намерены выйти с предложением об изменении схемы лимита с будущего сезона.В источнике
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С чего всё начиналось
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Клубы РПЛ могут обсудить очередное изменение лимита на легионеров

Как стало известно «СЭ», некоторые топ-клубы РПЛ недовольны действующим лимитом на легионеров и намерены выступить с инициативой его изменения с сезона-2021/22. Предложено смягчить ограничения так: максимум 12 иностранцев в заявке и 7 — на поле.
Спорт-Экспресс 11:35
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Лимит на легионеров в российском футболе снова может быть изменён

Футбол России 12:29
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Клубы РПЛ хотят изменить лимит на легионеров: 12 в заявке и 7+4 на поле («СЭ»)

Sports.ru 12:29
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«СЭ»: Клубы Тинькофф РПЛ призывают изменить лимит на легионеров

Sportbox.RU 12:07
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