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В РПЛ назвали сроки возобновления чемпионата России по футболу
Форпост Северо-Запад
  • Телеканал 360°0:30
  • Телеканал Санкт-Петербург0:41
  • Деловое.ТВ0:46
В РПЛ заявили, что чемпионат России по футболу возобновится, как только будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий. Ориентировочно это произойдет в период с середины июня по середину июля.В источнике
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С чего всё начиналось
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
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