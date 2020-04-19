В РПЛ назвали сроки возобновления чемпионата России по футболу

В РПЛ заявили, что чемпионат России по футболу возобновится, как только будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий. Ориентировочно это произойдет в период с середины июня по середину июля.