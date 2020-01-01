НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
CT newsCT news
В РПЛ обеспокоены возбуждением уголовного дела на фанатов «Спартака»
РБК
  • РБК
  • Футбол России
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Soccer.ru
Напомним, что болельщики столичного клуба развернули на проезжей части баннер в поддержку команде, перекрыв тем самым движения.В источнике
Подробнее о событии
alt

Директор по безопасности РПЛ не увидел в действиях задержанных фанатов «Спартака» признаков хулиганства

Sport.ru 07:43
alt

РПЛ решила защитить обвиняемых в хулиганстве фанатов «Спартака»

РБК 07:36
alt

РПЛ включилась в борьбу за фанатов «Спартака», которых хотят привлечь к уголовной ответственности

Футбол России 07:17
реклама
Главное
Новости