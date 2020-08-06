В РПЛ ограничили присутствие на поле игроков до 18 лет и младше

Со следующего сезона в составе одной команды РПЛ на поле может быть не более двух игроков в возрасте 18 лет и младше. Соответствующий пункт внесен в регламент лиги. Об этом сообщил глава по по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин, отмечает Spоrt24.