НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ProstoProSportProstoProSport
В РПЛ ограничили присутствие на поле игроков до 18 лет и младше
Футбол России
  • Футбол России
  • RT на русском
  • Матч ТВ
  • Metaratings
  • Soccer.ru
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sportliga.com
  • Газета.Ru
  • Реальное время
  • Soccernews.ru
Со следующего сезона в составе одной команды РПЛ на поле может быть не более двух игроков в возрасте 18 лет и младше. Соответствующий пункт внесен в регламент лиги. Об этом сообщил глава по по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин, отмечает Spоrt24.В источнике
1
С чего всё начиналось
Директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин заявил, что в регламент нового чемпионата России внесен пункт об ограничении на выход на поле более двух игроков 18 лет и младше одновременно.
Реальное время 12:55
Подробнее о событии
alt

РПЛ инициировала запрет на выход двух игроков младше 18 лет

Газета.Ru 13:18
alt

РПЛ запретила выход на поле более двух футболистов 18 лет и младше

Футбол России 12:45
alt

В РПЛ ограничили количество игроков до 18 лет, которые могут одновременно находиться на поле

Metaratings 12:35
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости