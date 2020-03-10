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Газета.RuГазета.Ru
В РПЛ прокомментировали запрет на массовые мероприятия в Москве
Газета.Ru
  • Известия0:30
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал информацию о том, что в Москве введен запрет на массовые мероприятия, сообщает "Чемпионат.com". Напомним, что запрет действует до 10 апреля.В источнике
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С чего всё начиналось
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В РПЛ прокомментировали запрет массовых мероприятий в Москве

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.
Чемпионат 13:53
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Спорт-Экспресс 15:03
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Коронавирус добрался до РПЛ: в Москве все матчи могут проводить без зрителей уже с завтрашнего дня

Sport.ru 14:30
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РПЛ прокомментировала запрет на массовые мероприятия в Москве

РИА Новости 14:24
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