В РПЛ прокомментировали запрет на массовые мероприятия в Москве

Газета.Ru 1 9

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал информацию о том, что в Москве введен запрет на массовые мероприятия, сообщает "Чемпионат.com". Напомним, что запрет действует до 10 апреля. В источнике