В РПЛ прокомментировали запрет на массовые мероприятия в Москве
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал информацию о том, что в Москве введен запрет на массовые мероприятия, сообщает "Чемпионат.com". Напомним, что запрет действует до 10 апреля.В источнике
С чего всё начиналось
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.