Руководство РПЛ и РФС обсудили с клубами варианты возобновления сезона

Руководство РПЛ и РФС обсудили с клубами главные вопросы по подготовке к рестарту чемпионата. УЕФА предлагает доиграть сезон до 2 августа УЕФА предлагает национальным ассоциациям и лигам рассмотреть сценарий, по которому сезон нужно будет завершить до 2 августа.