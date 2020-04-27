Руководство РПЛ и РФС обсудили с клубами варианты возобновления сезона
Руководство РПЛ и РФС обсудили с клубами главные вопросы по подготовке к рестарту чемпионата. УЕФА предлагает доиграть сезон до 2 августа УЕФА предлагает национальным ассоциациям и лигам рассмотреть сценарий, по которому сезон нужно будет завершить до 2 августа.В источнике
С чего всё начиналось
Конкретного решения о том, как и когда заканчивать сезон, на нем не приняли, но набросали пару возможных сценариев – и выпустили официальное заявление.