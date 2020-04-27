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Руководство РПЛ и РФС обсудили с клубами варианты возобновления сезона
Mockva.ru
  • Вести.Ru3:45
  • РЕН ТВ0:30
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Руководство РПЛ и РФС обсудили с клубами главные вопросы по подготовке к рестарту чемпионата. УЕФА предлагает доиграть сезон до 2 августа УЕФА предлагает национальным ассоциациям и лигам рассмотреть сценарий, по которому сезон нужно будет завершить до 2 августа.В источнике
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С чего всё начиналось
Конкретного решения о том, как и когда заканчивать сезон, на нем не приняли, но набросали пару возможных сценариев – и выпустили официальное заявление.
Sports.ru 10:41
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В РПЛ рассмотрели варианты завершения сезона

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