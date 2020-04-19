В РПЛ назвали предварительные сроки возобновления чемпионата
"Зависит от распространения коронавируса и указов властей" Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала официальное заявление, в котором назвала предварительные сроки возобновления сезона-2019 / 20.В источнике
С чего всё начиналось
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.