RT на русском

В РПЛ назвали предварительные сроки возобновления чемпионата

"Зависит от распространения коронавируса и указов властей" Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала официальное заявление, в котором назвала предварительные сроки возобновления сезона-2019 / 20.