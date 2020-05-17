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В РПЛ введут штраф за нарушение санитарного регламента
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В РПЛ предусмотрен штраф за нарушение санитарного регламента. Его размер составит до 100 000 рублей, сообщает Metaratings. Для рестарта турнира, запланированного на 21 июня, РПЛ разработала проект «Регламент возобновления тренировочного процесса».В источнике
С чего всё начиналось
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За нарушение санитарного регламента в РПЛ предусмотрен штраф до 100 000 рублей

Иные нарушения регламента Соревнований и предусматривает штраф от 10 000 до 100 000 рублей. В настоящее время проект направлен в Роспотребнадзор для утверждения и доработок. Все клубы Премьер-лиги получили его для ознакомления 17 мая.
Metaratings 06:09
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Санитарный регламент РПЛ. Пойдут ли клубы на обман?

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РПЛ будет штрафовать за нарушение санитарного регламента

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