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В РПЛ закрывается трансферное окно
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Сегодня, 21 февраля, в РПЛ официально закрывается зимнее трансферное окно. После полуночи российские клубы уже не смогут заявлять футболистов на турнир.В источнике
Подробнее о событии
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Сегодня в России закрывается трансферное окно

Sports.ru 03:55
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Окно закрывается, проблемные позиции остаются

Sportbox.RU 03:08
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6 самых ожидаемых сделок последнего дня трансферного окна в РПЛ

Чемпионат 03:00
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