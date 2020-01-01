НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФутбольный клуб «Тамбов» представил новый логотипКлубы РПЛ проголосовали за технические поражения против переносовВ РПЛ ограничили присутствие на поле игроков до 18 лет и младшеМосковские стадионы могут быть заполнены на 25% от общей вместимостиРПЛ ждет от российских клубов более удачного выступления в еврокубках по сравнению с прошлым сезономГлавноеОпределились все четвертьфиналисты Лиги ЕвропыБольшинство клубов РПЛ проголосовало за поправки против фарм-клубовКубок Стэнли. «Филадельфия» и «Тампа» разыграют 1-й посев на ВостокеЗидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧМагомедшарипов потребовал у UFC бой против чемпионаСпорт-ЭкспрессВ РПЛ заявили: «Тамбов» получил отсрочку в последний разФутбол России2Футбол РоссииСпорт день за днемДиректор по проведению соревнований Тинькофф РПЛ Евгений Савин сказал, что «Тамбов», не играющий на своем поле, должен к следующему сезону все-таки подготовить домашний стадион.В источнике Комментировать2Подробнее о событии РПЛ дала «Тамбову» отсрочку на год из-за проблем с домашнийм стадиономСпорт день за днем 12:00Представитель РПЛ Савин: это была последняя отсрочка «Тамбову» по стадионуФутбол России 11:43Директор по проведению матчей РПЛ: история со стадионом «Тамбова» набила оскоминуЧемпионат 11:10рекламаЕщё по темеФутбольный клуб «Тамбов» представил новый логотипКлубы РПЛ проголосовали за технические поражения против переносовВ РПЛ ограничили присутствие на поле игроков до 18 лет и младшеМосковские стадионы могут быть заполнены на 25% от общей вместимостиРПЛ ждет от российских клубов более удачного выступления в еврокубках по сравнению с прошлым сезономГлавноеОпределились все четвертьфиналисты Лиги ЕвропыБольшинство клубов РПЛ проголосовало за поправки против фарм-клубовКубок Стэнли. «Филадельфия» и «Тампа» разыграют 1-й посев на ВостокеЗидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧМагомедшарипов потребовал у UFC бой против чемпионаНовости