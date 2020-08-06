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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
В РПЛ заявили: «Тамбов» получил отсрочку в последний раз
Директор по проведению соревнований Тинькофф РПЛ Евгений Савин сказал, что «Тамбов», не играющий на своем поле, должен к следующему сезону все-таки подготовить домашний стадион.В источнике
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Директор по проведению матчей РПЛ: история со стадионом «Тамбова» набила оскомину

Чемпионат 11:10
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В РПЛ заявили: «Тамбов» получил отсрочку в последний раз

Спорт-Экспресс 11:02
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РПЛ предупредила «Тамбов»: «Ждем, что в следующем году они будут играть на своем стадионе»

Sport24.ru 10:56 
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