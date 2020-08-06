В РПЛ заявили: «Тамбов» получил отсрочку в последний раз

Директор по проведению соревнований Тинькофф РПЛ Евгений Савин сказал, что «Тамбов», не играющий на своем поле, должен к следующему сезону все-таки подготовить домашний стадион. В источнике