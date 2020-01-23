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В РПЛ заявили о соблюдении всех норм при переизбрании Прядкина
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«Все принципы и требования с учётом применимых норм уставных и регламентирующих документов РФС и РПЛ при избрании Сергея Прядкина президентом были соблюдены», – цитирует заявление пресс-службы РПЛ «БИЗНЕС Online».В источнике
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Кнут и Прядкин: РФС не согласен с переизбранием президента РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) признает досрочные выборы президента Российской премьер-лиги нелегитимными. По информации источников «Известий», в РФС считают, что была нарушена процедура избрания Сергея Прядкина на очередной срок.
Известия 21 января в 09:30
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РПЛ: «При избрании Прядкина президентом были соблюдены все принципы и требования»

Спорт БИЗНЕС Online 05:00
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РПЛ: «Все принципы и требования при переизбрании Прядкина президентом были соблюдены»

Бомбардир.ру 04:34
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РПЛ: «При избрании Прядкина президентом все принципы и требования были соблюдены»

Sport24.ru 05:05 
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