В РПЛ заявили о соблюдении всех норм при переизбрании Прядкина
«Все принципы и требования с учётом применимых норм уставных и регламентирующих документов РФС и РПЛ при избрании Сергея Прядкина президентом были соблюдены», – цитирует заявление пресс-службы РПЛ «БИЗНЕС Online».В источнике
С чего всё начиналось
Российский футбольный союз (РФС) признает досрочные выборы президента Российской премьер-лиги нелегитимными. По информации источников «Известий», в РФС считают, что была нарушена процедура избрания Сергея Прядкина на очередной срок.
Спорт БИЗНЕС Online 05:00