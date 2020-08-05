Олег Матыцин российский политик

Я жду честных, профессиональных решений. Мы заинтересованы, чтобы во главе организации были профессиональные люди. До сегодняшнего момента у нас выстроены конструктивные отношения, это направление является важным для Минспорта как обеспечивающее чистоту российского спорта.

Газета.Ru

11:51