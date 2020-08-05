В РУСАДА рекомендовали уволить Гануса с поста главы организации
Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал уволить Юрия Гануса с поста генерального директора организации. К этому решению пришли по итогам обсуждения аудита, который выявил нарушения в деятельности руководства РУСАДА.В источнике Я жду честных, профессиональных решений. Мы заинтересованы, чтобы во главе организации были профессиональные люди. До сегодняшнего момента у нас выстроены конструктивные отношения, это направление является важным для Минспорта как обеспечивающее чистоту российского спорта.Газета.Ru11:51