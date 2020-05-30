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В России могут переименовать футбольные лиги
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В России в течении года могут переименовать существующие футбольные лиги ради их привидения к единому неймингу. Сведения предоставил Денис Соловьев, возглавляющий комитет РФС.В источнике
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