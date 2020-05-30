НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеВ «Спартаке» прокомментировали возможное возвращение ГлушаковаТренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКАДжон Джонс пригрозил Уайту уходом из UFCАлександр Анюков: «Я сделал ошибку, но я никого не предавал»«Зенит» стал самым прибыльным клубом России по итогам 2019 годаДни24В России могут переименовать футбольные лигиДни2420Дни24RT на русскомНева СпортSoccernews.ruТульский футболSports.ruВести.RuСпорт БИЗНЕС OnlineMetaratingsSoccer.ruЕвро-футбол.руSportbox.RUГЛАС.RULiveSport.ruГазета.RuFootballHDФутбол РоссииBookmaker-ratings.ruSport24.ruСпорт уик-эндВ России в течении года могут переименовать существующие футбольные лиги ради их привидения к единому неймингу. Сведения предоставил Денис Соловьев, возглавляющий комитет РФС.В источнике Комментировать17Подробнее о событии РФС перед стартом сезона-2021/22 может поменять название РПЛФутбол на Куличках 07:39Российские футбольные лиги планируют переименовать в 2021 годуТульский футбол 08:25Гамула: переименование лиг? Чем проще, тем лучшеФутбол России 09:08рекламаГлавноеВ «Спартаке» прокомментировали возможное возвращение ГлушаковаТренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКАДжон Джонс пригрозил Уайту уходом из UFCАлександр Анюков: «Я сделал ошибку, но я никого не предавал»«Зенит» стал самым прибыльным клубом России по итогам 2019 годаНовости