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В России стартует второй круг чемпионата страны по футболу
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В других матчах 20-го тура «Ахмат» сыграет с «Ростовом», «Рубин» на выезде встретится с «Тамбовом», «Краснодар» примет «Уфу», а соперником «Арсенала» станет ФК «Сочи».В источнике
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