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В России стартует второй круг чемпионата страны по футболу
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Действующий чемпион страны петербургский «Зенит» оторвался от ближайшего преследователя, «Краснодара», на 10 очков в турнирной таблице.В источнике
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РПЛ, 20-й тур: расписание и результаты матчей

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Дерби «Динамо» — «Спартак», заруба «Зенита» и «Локо», дебют Кокорина в «Сочи». Чемпионат России возвращается!

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