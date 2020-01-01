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В России закрылось трансферное окно
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Сегодня в полночь в чемпионате России закрылось зимнее трансферное окно. В течение дня клубы РПЛ могли оформить сделки и зарегистрировать новичков на вторую часть сезона-2019/20.В источнике
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