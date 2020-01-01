НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sports.ruSports.ru
В России закрылось трансферное окно
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Санкт-Петербургские ведомости
  • FootballHD
  • Sports.ru
  • Спорт день за днем
  • Metaratings
  • Чемпионат
  • Sportbox.RU
  • Гол.ру
  • Реальное время
  • Футбол России
Сегодня в полночь в чемпионате России закрылось зимнее трансферное окно. В течение дня клубы РПЛ могли оформить сделки и зарегистрировать новичков на вторую часть сезона-2019/20.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

«Локомотив» – единственный клуб РПЛ, который не приобрёл игроков в зимнее трансферное окно

Чемпионат 19:32
alt

Всё, что нужно знать о зимнем трансферном окне в России

Спорт день за днем 17:26
alt

Смолов, Кокорин, Соболев и чемпион мира-2018. Итоги трансферного окна в РПЛ

Спорт-Экспресс 16:50
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости