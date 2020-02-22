В России закрылось зимнее трансферное окно

В России 22 февраля закрылось зимнее трансферное окно. Теперь клубы смогут дозаявлять лишь игроков, которые переходят на правах свободных агентов. В заключительный день зимнего трансферного окна состоялось несколько громких переходов.