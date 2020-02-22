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В России закрылось зимнее трансферное окно
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В России 22 февраля закрылось зимнее трансферное окно. Теперь клубы смогут дозаявлять лишь игроков, которые переходят на правах свободных агентов. В заключительный день зимнего трансферного окна состоялось несколько громких переходов.В источнике
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Чистка в «Зените» и последний шанс Смолова. Кто покинул РПЛ зимой

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Итоги зимнего трансферного окна в России

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