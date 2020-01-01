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Сегодня в московском дерби сыграют ЦСКА и «Спартак»
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В воскресенье, 13 сентября, на столичной «ВЭБ Арене» состоится легендарное дерби между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 7-го тура РПЛ.В источнике
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