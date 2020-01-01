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Советский спортСоветский спорт
В «Ростове» опровергли интерес к нападающему «Тамбова»
Менеджер-селекционер «Ростова» Игорь Гамула опроверг информацию об интересе клуба к форварду «Тамбова» Владимиру Обухову.В источнике
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В «Ростове» прокомментировали информацию по Обухову и Шомуродову

News.ru 10:14
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Игорь Гамула: О переходе Шомуродова прочитали в СМИ, не владеем подобными данными

Советский спорт 10:51
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