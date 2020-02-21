В «Рубине» прокомментировали возможное приобретение Кокорина

Яровинский отметил, что в казанском клубе рассматривали вариант подписания нападающего Вильфрида Бони, но в результате решили остаться с Евгением Марковым и Иваном Игнатьевым. Ранее СМИ сообщали, что «Рубин» может подписать контракт с Кокориным.