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В «Рубине» прокомментировали возможное приобретение Кокорина
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Яровинский отметил, что в казанском клубе рассматривали вариант подписания нападающего Вильфрида Бони, но в результате решили остаться с Евгением Марковым и Иваном Игнатьевым. Ранее СМИ сообщали, что «Рубин» может подписать контракт с Кокориным.В источнике
С чего всё начиналось
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Яровинский: Кокорин — точно не дело «Рубина». Мы не йоги, чтобы бегать по горящим углям

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский высказался о ситуации нападающего «Зенита» Александра Кокорина, перешедшего в «Сочи» в зимнее трансферное окно на правах аренды.
Чемпионат 01:48
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В «Рубине» прокомментировали возможное приобретение Кокорина

Inkazan 03:25
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Яровинский рассказал, интересовался ли «Рубин» Кокориным

RT на русском 03:00
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Спортивный директор «Рубина» — о Кокорине: «Это точно не наше дело. Мы не йоги, чтобы бегать по горящим углям»

Матч ТВ 02:37
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