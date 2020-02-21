В «Рубине» прокомментировали возможное приобретение Кокорина
Яровинский отметил, что в казанском клубе рассматривали вариант подписания нападающего Вильфрида Бони, но в результате решили остаться с Евгением Марковым и Иваном Игнатьевым. Ранее СМИ сообщали, что «Рубин» может подписать контракт с Кокориным.В источнике
С чего всё начиналось
Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский высказался о ситуации нападающего «Зенита» Александра Кокорина, перешедшего в «Сочи» в зимнее трансферное окно на правах аренды.