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В Румынии заменили футболиста через 24 секунды после начала матча
Prognozist
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Главный тренер ЧФР "Клуж" Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника своей команды Алина Фику спустя 24 секунды после начала матча румынской лиги 1 против "Газ-Метана".В источнике
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В чемпионате Румынии провели самую быструю замену в истории. 18-летний дебютант сыграл 23 секунды

Sportbox.RU 09:14
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В чемпионате Румынии провели самую быструю замену в истории. 18-летний дебютант сыграл 23 секунды

Матч ТВ 09:14
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Петреску заменил футболиста в матче чемпионата Румынии через 23 секунды после начала игры

Футбол России 07:15
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