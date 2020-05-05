НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеРоссияне призывают Кадырова уволить тренера «Ахмата»Смолов прилетел в Испанию и поделился планами на следующий сезон«Спартак» обменял Хохлачёва в «Авангард» на ШироковаFrance Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионовСемак рассказал о новом контракте с «Зенитом»Sportbox.RUВ Шотландии «Рейнджерс» посоветовали подписать ДзюбуИноПроСпорт8ИноПроСпортСоветский спортODDS.ruСпорт-ЭкспрессLiveSport.ruSportbox.RUSoccer.ruRT на русскомШотландское издание Vital Rangers составило список игроков, на кого, по их мнению, следует обратить внимание клубу «Рейнджерс». В статье был упомянут и форвард «Зенита» Артем Дзюба.В источнике Комментировать1Подробнее о событии В Шотландии считают, что Дзюба идеально подойдет клубу ДжеррардаSoccer.ru 01:44 Дзюбу хотят видеть в нападении «Рейнджерс»Советский спорт 01:01Шотландские СМИ включили Дзюбу в тройку возможных приобретений «Рейнджерс»Sport24.ru 00:15 рекламаГлавноеРоссияне призывают Кадырова уволить тренера «Ахмата»Смолов прилетел в Испанию и поделился планами на следующий сезон«Спартак» обменял Хохлачёва в «Авангард» на ШироковаFrance Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионовСемак рассказал о новом контракте с «Зенитом»Новости