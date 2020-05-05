В Шотландии «Рейнджерс» посоветовали подписать Дзюбу

Шотландское издание Vital Rangers составило список игроков, на кого, по их мнению, следует обратить внимание клубу «Рейнджерс». В статье был упомянут и форвард «Зенита» Артем Дзюба.