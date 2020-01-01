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В Шотландии «Рейнджерс» посоветовали подписать Дзюбу
ИноПроСпорт
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Шотландское издание Vital Rangers составило список игроков, на кого, по их мнению, следует обратить внимание клубу «Рейнджерс». В статье был упомянут и форвард «Зенита» Артем Дзюба.В источнике
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Шотландцы хотят видеть Артёма Дзюбу в «Рейнджерс»

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В Шотландии назвали Дзюбу перспективным усилением для «Рейнджерс» Джеррарда

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