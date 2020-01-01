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Чемпионат Шотландии завершен досрочно. «Селтик» признан чемпионом
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Чемпионом страны объявлен "Селтик", который за 8 туров до окончания чемпионата опережал в таблице "Рейнджерс" на 13 очков.В источнике
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В Шотландии досрочно завершили сезон, «Селтик» признан чемпионом

Советский спорт 08:47
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В Шотландии досрочно завершили чемпионат. Чемпионом объявлен «Селтик»

Sport.ru 08:14
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Чемпионат Шотландии по футболу завершён досрочно. «Селтик» признан чемпионом

Чемпионат 07:57
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