В Шотландии досрочно завершили сезон, «Селтик» признан чемпионом

Сегодня, 18 мая в Шотландии досрочно завершили футбольный сезон. Данное решение напрямую связано с пандемией коронавируса. Отмечается, что чемпионом страны признан Селтик.