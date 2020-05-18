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В Шотландии досрочно завершили сезон, «Селтик» признан чемпионом
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Сегодня, 18 мая в Шотландии досрочно завершили футбольный сезон. Данное решение напрямую связано с пандемией коронавируса. Отмечается, что чемпионом страны признан Селтик.В источнике
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В Шотландии досрочно завершили сезон, «Селтик» признан чемпионом

Советский спорт 08:47
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В Шотландии досрочно завершили чемпионат. Чемпионом объявлен «Селтик»

Sport.ru 08:14
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Чемпионат Шотландии по футболу завершён досрочно. «Селтик» признан чемпионом

Чемпионат 07:57
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