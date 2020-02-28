Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы

Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы. Накануне они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).