В Санкт-Петербурге может появиться частный клуб под названием «Динамо»

Есть вероятность, что одну из руководящих должностей получит бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев, который вчера покинул свой пост. Ранее в Петербурге уже был клуб с названием "Динамо", но в 2018 году он переехал в Сочи и стал называться в честь южного города.