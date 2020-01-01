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В Санкт-Петербурге может появиться частный клуб под названием «Динамо»
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Есть вероятность, что одну из руководящих должностей получит бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев, который вчера покинул свой пост. Ранее в Петербурге уже был клуб с названием "Динамо", но в 2018 году он переехал в Сочи и стал называться в честь южного города.В источнике
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С чего всё начиналось
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В Санкт-Петербурге может появиться частный футбольный клуб «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», в Санкт-Петербурге может появиться ещё один футбольный клуб. Команда получит название «Динамо».
Чемпионат 07:43
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Рекорд Гиннесса: в Санкт-Петербурге восьмой раз возродят футбольное «Динамо»

Советский спорт 11:15
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В Санкт-Петербурге может появиться новый частный клуб «Динамо»

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Источник: в Петербурге может появиться ещё один, частный клуб

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