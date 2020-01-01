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«Сельта»: «Смолов находится в очень хорошей форме»
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В «Сельте» остались довольны физической формой нападающего Федора Смолова по итогам первой тренировки после паузы, связанной с пандемией коронавируса. «Вчера Смолов тренировался, он находится в очень хорошей форме», – сообщили в пресс-службе клуба.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Сельта» довольна формой Смолова по итогам первой тренировки после карантина

"Вчера Смолов тренировался, он находится в очень хорошей форме", - сообщили в пресс-службе "Сельты". Смолов перешел в испанский клуб зимой на правах аренды до конца сезона из московского "Локомотива".
ТАСС Спорт 07:03
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«Сельта»: «Смолов в очень хорошей форме»

Sports.ru 11:00
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«Сельта» довольна формой Смолова после первой тренировки

Sport.ru 08:28
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«Сельта» оценила форму Смолова по итогам первой тренировки после карантина

Metaratings 08:10
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