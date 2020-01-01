«Сельта»: «Смолов находится в очень хорошей форме»
В «Сельте» остались довольны физической формой нападающего Федора Смолова по итогам первой тренировки после паузы, связанной с пандемией коронавируса. «Вчера Смолов тренировался, он находится в очень хорошей форме», – сообщили в пресс-службе клуба.В источнике
С чего всё начиналось
"Вчера Смолов тренировался, он находится в очень хорошей форме", - сообщили в пресс-службе "Сельты". Смолов перешел в испанский клуб зимой на правах аренды до конца сезона из московского "Локомотива".