В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ

Под занавес первого периода хоккеисту стало плохо, и он упал в обморок прям на скамейке запасных. По словам генерального менеджера "блюзменов" Дага Армстронга, в тот момент игрок перенес сердечный приступ.