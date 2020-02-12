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Газета.RuГазета.Ru
В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ
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Под занавес первого периода хоккеисту стало плохо, и он упал в обморок прям на скамейке запасных. По словам генерального менеджера "блюзменов" Дага Армстронга, в тот момент игрок перенес сердечный приступ.В источнике
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В «Сент-Луисе» рассказали о сердечном приступе Боумистера во время матча

Матч ТВ 01:18
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Игрок «Сент-Луиса» Боумистер перенес сердечный приступ во время матча

Газета.Ru 02:59
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Защитник «Сент-Луиса» потерял сознание во время матча с «Анахаймом», игра была отменена (видео)

Советский спорт вчера в 23:42 
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