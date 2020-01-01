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Матчи Серии А после возобновления могут проводиться ежедневно
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Евро-футбол.ру
  • LiveSport.ru
  • Газета.Ru
Серия А рассматривает возможность ежедневного проведения матчей.В источнике
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В Серии А после рестарта сезона будут играть каждый день

Sports.ru вчера в 23:33
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«Ювентус» планирует использовать голограммы игроков во время матча

ИА Красная Весна вчера в 18:42 
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СМИ: Оставшиеся матчи сезона в Серии А планируют проводить в ежедневном формате

Матч ТВ вчера в 16:07
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