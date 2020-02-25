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«Ювентус» и «Интер» сыграют при пустых трибунах
Вести.Ru
  • Известия0:27
Всего 6 матчей Серии А пройдут при пустых трибунах в ближайшие выходные. Поединок между «Ювентусом» и «Интером» состоится 1 марта.В источнике
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Матч «Ювентус» - «Интер» пройдет без зрителей из-за коронавируса

Soccernews.ru 16:25
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Матч «Ювентус» — «Интер» и ещё 4 встречи Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса

Чемпионат 16:16
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Серия А подтвердила, что матч «Ювентус» – «Интер» и еще 4 игры пройдут без зрителей из-за коронавируса

Sports.ru 16:26
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