В Серии А подтвердили, что «Ювентус» и «Интер» сыграют без зрителей
Центральная игра 26-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Интером» пройдет 1 марта в Турине без зрителей. Причина – вспышка коронавируса в стране. Об этом сообщается в пресс-релизе Серии А. Оба клуба входят в топ-3 чемпионата.В источнике Приняты меры, запрещающие любые мероприятия до воскресенья. Изначально ограничения были в регионах Ломбардия, Венето и Пьемонт, но теперь они коснулись также Фриули — Венеции-Джулии, Эмильи-Романьи и Лигурии.
С чего всё начиналось
По словам Спадафоры, которые передаёт Football Italia, в регионах, где активно распространяется коронавирус, был введён запрет на проведение любых массовых мероприятий, в том числе и спортивных.