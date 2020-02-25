НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
47-регион.ру47-регион.ру
В Серии А подтвердили, что «Ювентус» и «Интер» сыграют без зрителей
Вести.Ru
  • Известия0:27
Центральная игра 26-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Интером» пройдет 1 марта в Турине без зрителей. Причина – вспышка коронавируса в стране. Об этом сообщается в пресс-релизе Серии А. Оба клуба входят в топ-3 чемпионата.В источнике
Винченцо Спадафора
Итальянский политик
Приняты меры, запрещающие любые мероприятия до воскресенья. Изначально ограничения были в регионах Ломбардия, Венето и Пьемонт, но теперь они коснулись также Фриули — Венеции-Джулии, Эмильи-Романьи и Лигурии.
С чего всё начиналось
По словам Спадафоры, которые передаёт Football Italia, в регионах, где активно распространяется коронавирус, был введён запрет на проведение любых массовых мероприятий, в том числе и спортивных.
RT на русском 25 февраля в 04:16
Подробнее о событии
alt

Официально: «Ювентус» - «Интер» и еще 4 матча Серии А пройдут без болельщиков из-за коронавируса

Футбол России 17:05
alt

В Серии А подтвердили, что «Ювентус» и «Интер» сыграют без зрителей

ProstoProSport 16:40
alt

Серия А подтвердила, что матч «Ювентус» – «Интер» и еще 4 игры пройдут без зрителей из-за коронавируса

Sports.ru 16:26
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости