В Серии А подтвердили, что «Ювентус» и «Интер» сыграют без зрителей

Вести.Ru 1 21

Центральная игра 26-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Интером» пройдет 1 марта в Турине без зрителей. Причина – вспышка коронавируса в стране. Об этом сообщается в пресс-релизе Серии А. Оба клуба входят в топ-3 чемпионата. В источнике

Винченцо Спадафора Итальянский политик Приняты меры, запрещающие любые мероприятия до воскресенья. Изначально ограничения были в регионах Ломбардия, Венето и Пьемонт, но теперь они коснулись также Фриули — Венеции-Джулии, Эмильи-Романьи и Лигурии.