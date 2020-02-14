В Сети опубликовали первое фото Кокорина в форме «Сочи»

Грозненский футбольный «Ахмат» опубликовал на официальной страничке в социальной сети Twitter фотографию с товарищеского матча против «Сочи», на которой нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе с Денисом Глушаковым смотрят игру.