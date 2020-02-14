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В Сети опубликовали первое фото Кокорина в форме «Сочи»
Soccernews.ru
  • Piter.tv0:46
  • Мой Брянск0:49
Грозненский футбольный «Ахмат» опубликовал на официальной страничке в социальной сети Twitter фотографию с товарищеского матча против «Сочи», на которой нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе с Денисом Глушаковым смотрят игру.В источнике
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Подробнее о событии
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Кокорин был замечен в форме «Сочи». ФОТО

Sport.ru вчера в 16:58
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«Ахмат» выложил фото с Кокориным в костюме «Сочи» – и сразу удалил. Вскоре форвард (в той же экипировке) появился в инстаграме Глушакова 🤭

Sports.ru 14 февраля в 13:15
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«Ахмат» выложил фото Кокорина в экипировке «Сочи». И сразу удалил

Sport24.ru 14 февраля в 13:00 
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