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В Сети появились фото новой домашней формы «Ливерпуля»
NEWS.am Sport
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Портал Footy Headlines опубликовал фотографии формы "Ливерпуля" на следующий сезон.С нового сезона "мерсисайдцы" будут играть в форме бренда Nike.В источнике
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Третья форма «Барселоны» будет розового цвета

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Появились фотографии новой формы «Ливерпуля» на следующий сезон

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В Сети появились фото новой домашней формы «Ливерпуля»

Soccer.ru 12:21 
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